Ein Tag im Leben von Alicia Keys

Auch für Alicia Keys hat ein Tag 24 Stunden, aber was macht die Sängerin in dieser Zeit alles? Das hat die 39-Jährige jetzt in einem „Instagram“-Video zusammengefasst. Sie schrieb dazu: „Ihr fragt immer alle, wie ein Tag in meinem Leben ist. Hier ist es in 30 Sekunden.“

Zuallererst muss sie natürlich aufstehen und ihre Kinder wecken – wer möchte nicht mit den Worten: „Bist du bereit für Spaß?“ geweckt werden? Anschließend folgen Meditation, Frühstück, ein Workout und die erfrischende Dusche. Dann müssen die Kids zur Schule gefahren werden und für Alicia geht es in die Maske, ins Tonstudio und ins Filmstudio.

Alicia Keys hätte übrigens Lust auf eine Kissenschlacht.

Foto: (c) PRN / PR Photos