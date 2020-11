Ellie Goulding: Ernährung und Gesundheit hängen zusammen

Ellie Goulding versteht einfach nicht, dass die Menschen sich gerade in so einer Zeit, in der ein starkes Immunsystem sehr wichtig ist, nicht auf ihre Ernährung und damit ihre Gesundheit achten.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin: „Während dieser Pandemie gibt es wortwörtlich keinen Schwerpunkt auf Gesundheitsvorsorge oder Diät/Ergänzung für optimale Gesundheit. Es sollte eine Erinnerung sein, wie großartig widerstandsfähig unsere Körper sind, aber auch, wie sehr wir ohne das Wissen über Ernährung unser Immunsystem und unseren Stoffwechsel beschmutzen können. Alles, was die Pandemie scheinbar hervorbringt, sind Essen zum halben Preis (vorwiegend Fast Food) und der irrationale Drang, Toilettenpapier zu kaufen. Es haut mich um, wie wenig die Menschen ihre Ernährung mit ihrem Wohlbefinden in Verbindung bringen.“

Ab und an hat Ellie Goulding allerdings auch aufmunternde Botschaften für ihre Fans parat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos