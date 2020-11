Ellie Goulding freut sich auf die Zukunft

Das Tour-Leben, Live-Auftritte und damit auch den Kontakt zu den Fans – das vermisst Ellie Goulding und schwelgt in Erinnerungen an bessere Zeiten. Sie denkt dabei aber nicht nur an das, was mal war, sondern auch an das, was irgendwann wieder kommen wird.

Die 33-Jährige postete auf „Instagram“ eine Reihe von alten Bildern, die sie bei Auftritten zeigen. Dazu schrieb sie: „Ich kann es nicht erwarten wieder bei euch zu sein.“

Ellie Goulding setzt sich übrigens immer wieder für das Klima ein.

Foto: (c) Landmark / PR Photos