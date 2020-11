Ellie Goulding: „Lasst uns das alle machen“

Ellie Goulding hat immer einen Tipp parat, wie man etwas für das Klima tun kann – so auch jetzt wieder:

In ihrer „Instagram Story“ teilte sie einen Vorschlag von „This is zero living“, der besagt: „Wenn dieses Jahr jeder am Weihnachtstag ein altes geliebtes Outfit trägt, dann würde dies so viel Emission einsparen, als würde man an einem Tag 56 Millionen Autos von der Straße nehmen.“ Gouldings Kommentar dazu: „Lasst uns das alle machen.“

Ellie Goulding ist es übrigens schnuppe, ob sie durch solche Äußerungen „Instagram“-Follower verliert oder nicht.

