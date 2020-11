Ellie Goulding stellt ihre liebsten Weihnachtslieder zusammen

Ellie Goulding versetzt ihre Fans in Weihnachtsstimmung. Die Sängerin hat im Laufe ihrer Karriere bereits einige festliche Klassiker gecovert und jetzt packt sie all diese Songs auf eine EP mit dem Titel „Songbook For Christmas“. Darauf enthalten sind laut „Universal Music“ ihr Elton John Cover „Your Song“ sowie der Weihnachtsklassiker „O Holy Night“.

Goulding selbst sagte dazu: „Ich freue mich darauf ‚Songbook For Christmas‘ zu veröffentlichen, eine Zusammenstellung meiner liebsten Weihnachtslieder und Winterlieblinge.“

Ellie Goulding freut sich übrigens auf die Zukunft.

Foto: (c) Landmark / PR Photos