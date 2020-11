Elton John: Bernie Taupin drängt auf ein neues Album

Nicht nur die Fans von Elton John wünschen sich ein neues Album ihres Idols, sondern auch Bernie Taupin. Der Songschreiber hat mit dem Sänger einige seiner größten Hits verfasst.

Er sagte jetzt dem „Rolling Stone Magazine“ dazu: „Ich habe ihm wahrscheinlich 16 oder 18 Dinge geschickt, als er in Australien war. Der ursprüngliche Plan war, dass er schreibt, wenn er in Australien ist, denn er hatte dort so viel Freizeit, denn er wollte dort für die Dauer seiner Australien- und Neuseeland-Tour bleiben. Elton hatte das Gefühl, dass er schreiben möchte… Aber das ist nicht geschehen.“ Taupin meinte weiter: „Wenn er beschließt, sich ans Klavier zu setzen, dann denke ich, dass wir etwas sehr besonders schaffen können. Angesicht der Tatsache, dass er bis Ende nächsten Jahres nicht auf Tour gehen kann, hat er genügend Zeit dafür.“

Anfang des Jahres haben Elton John und Bernie Taupin für ihren Song „I’m Gonna Love Me Again” den Oscar gewonnen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos