Elvis Costello: Neues Album „Hey Clockface“

Mit „Hey Clockface“ veröffentlicht Elvis Costello vorgestern (30.10.) sein neuestes Werk. Entstanden ist das Album in Helsinki, aufgenommen in Paris und New York und produziert in Los Angeles, berichtet „Universal Music“. Costello selbst meinte dazu: „Ich wollte, dass die Platte lebendig klingt, unabhängig davon, ob die Lieder nun laut und wild oder intim und schön gespielt würden.“

Hier die Tracklist:

01. Revolution #49

02. No Flag

03. They’re Not Laughing At Me Now

04. Newspaper Pane

05. I Do (Zula’s Song)

06. We Are All Cowards Now

07. Hey Clockface / How Can You Face Me?

08. The Whirlwind

09. Hetty O’Hara

10. The Last Confession of Vivian Whip

11. What Is It That I Need That I Don’t Already Have?

12. Radio Is Everything

13. I Can’t Say Her Name

14. Byline

Foto: (c) Laurence Agron / PR Photos