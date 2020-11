Eunique sehnt sich nach Meer und Strand

Eunique wünscht sich offenbar an einen schönen Strand. Via „Instagram“ postete die Rapperin ein Foto, dass sie im Badeanzug am Meer zeigt. Dazu packte die 25-Jährige einige Wellen-Symbole und schrieb dazu: „Was sind eure Ziele in den nächsten Wochen lockdown?“

Dazu setzte sie die Hashtags #dontblazy #staymotivated #stayproductive.

Ein Follower kommentierte als Antwort seinen Wunsch, er schrieb: „Versuche die Weltherrschaft am mich zu reißen.“ Andere schrieben: „Mucke machen“ oder „Mein Traumgewicht erreichen“.

Foto via Rosenheim Rocks