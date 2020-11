Ex-„Uriah Heep“-Keyboarder Ken Hensley ist tot

Ken Hensley ist tot. Der ehemalige Keyboarder der Band „Uriah Heep“ starb am 31.10. im Alter von 75 Jahren, wie seine Familie via „Facebook“ bekannt gab.

Dort schrieb Trevor Hensley: „Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass mein Bruder Ken Hensley am Mittwochabend friedlich verstorben ist. Seine Frau Monica war an seiner Seite und hat Ken in seinen letzten Minuten beigestanden. Wir sind alle am Boden zerstört von diesem tragischen und unglaublich unerwarteten Verlust.“ Der Musiker soll eingeäschert werden und im kleinen Kreis in Spanien beigesetzt werden. Weiter schrieb der Bruder des Musikers: „Ken ist gegangen, aber er wird nie vergessen und immer in unseren Herzen sein.“

Ken Hensley verließ 1980 Uriah Heep aus musikalischen Gründen und widmete sich seiner Solokarriere.

Foto: (c) LooMee TV