Fabian Hambüchen, Luke Mockridge, Vanessa Mai und Jan Köppen in „Das Duell um die Welt“

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben ihre Teams zusammengestellt. Für neue Herausforderungen. Und neue Reisen. Ralf Moeller, Luke Mockridge, Stefanie Giesinger, Fabian Hambüchen, Janin Ullmann, Jan Köppen, Vanessa Mai, Micky Beisenherz, Axel Stein, Wincent Weiss und Thorsten „ein Legat“ Legat duellieren sich in den neuen Folgen ab Samstag, 28. November 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben für Joko & Klaas um den einzig wahren Weltmeistertitel.

In „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ schicken die beiden Rivalen ihre Teams zu spektakulär-wahnsinnigen Aufgaben von Griechenland über Italien, von Tschechien, Island, Norwegen, Lettland, Schweiz und Polen bis nach Liechtenstein und Russland. Welches Team kann in den weltweiten Extremsituationen bestehen? Wer findet für das gegnerische Team die schwierigsten Herausforderungen auf dem größten Spielfeld aller Zeiten? Wer gewinnt am Samstag, 28. November 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben den Weltmeistertitel? Klaas Heufer-Umlauf muss als amtierender Triple-Weltmeister den Titel verteidigen.

Triumph oder Niederlage: Die Entscheidungen über die Länderpunkte und den Sieg fallen zwischen Joko & Klaas im Studio. Jeannine Michaelsen moderiert den Wettkampf des Wahnsinns.

„Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ – Samstag, 28. November 2020 und Samstag, 5. Dezember 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) obs / ProSieben