Fans in Australien trauern um Madonna

Die ganze Welt trauert um den verstorbenen Fußball-Star Diego Maradona.

Als am 25. November die traurige Nachricht von seinem Tod in den sozialen Netzwerken die Runde macht, kam es nach dem Prinzip der „stillen Post“ irgendwann einmal zu einer Verwechslung. Fans in Australien haben den Nachnamen Maradona mit dem von Madonna verwechselt und trauerten auf „Twitter“ und „Instagram“ um die Queen of Pop. Wenn man nicht richtig liest oder hinhört, kann offenbar aus der argentinischen Fußball-Legende Maradona die Pop-Queen Madonna werden. Das löste auf „Twitter“ eine Welle der Trauer aus, andere finden die Verwechslung sehr witzig und kreieren bereits zahlreiche Memes daraus.

Das mag schon lustig sein, doch unumstößlich ist die Tragik des Todes von Diego Maradona. Drei Tage nach seinem 60. Geburtstag wurde in dem Gehirn des Fußballstars ein Blutgerinnsel festgestellt, das operativ entfernt wurde. Obwohl er sich wohl auf dem Weg der Besserung befand, verstarb er nun, 14 Tage später, an einem Herzinfarkt.

Foto: (c) STPR / PR Photos