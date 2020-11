„Foo Fighters“: Hinweise auf neues Album aufgetaucht

Frontmann Dave Grohl hatte bereits im März das zehnte Album der „Foo Fighters“ angekündigt. Dann war das ganze Jahr über nichts mehr davon zu hören.

Jetzt sind mysteriöse Hinweise darauf in Kalifornien aufgetaucht. Auf „Instagram“ tauchte ein Selfie einer Nutzerin vor dem Vogue Theater auf dem Hollywood Boulevard auf. Im Hintergrund ist auf der Anzeigetafel des Theaters ein doppeltes F, also das Logo der Band, und die römische ZIffer für zehn zu sehen. Auf „Reddit“ teilte jemand ein Video, auf dem zu sehen ist, wie das Logo und die römische Zehn an eine Hauswand projiziert wird.

Die Band selbst hüllt sich noch ein Schweigen, was die mysteriösen Hinweise angeht.

Foto: (c) Sony Music