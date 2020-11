„Foo Fighters“: Neues Album erscheint am…

Viele hatten es ja schon geahnt und die Band hat es bestätigt: Ein neues Album von den „Foo Fighters“ ist auf dem Weg zu uns. Dieses trägt den Titel „Medicine at Midnight“ und ist ab dem 05. Februar 2021 zu haben, berichtet der „Rolling Stone“. Einen ersten Vorgeschmack darauf stellten die „Foo Fighters“ bereits am Samstag (07.11.) bei „Saturday Night Live“ vor in Form der Single „Shame Shame“. Wie die Musikzeitschrift berichtet, soll das Album schon eine Weile fertig sein, aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie etwas zurückgehalten worden sein.

Hier die Tracklist:

1. Making a Fire

2. Shame Shame

3. Cloudspotter

4. Waiting on a War

5. Medicine at Midnight

6. No Son of Mine

7. Holding Poison

8. Chasing Birds

9. Love Dies Young

