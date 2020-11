„Foo Fighters“ und das Party-Album

Das kommende Album „Medicine at Midnight“ von den „Foo Fighters“ heizt bei jeder Party ein.

Gegenüber „NME“ verriet Frontmann Dave Grohl: „Da es unser 10. Album und unser 25-jähriges Jubiläum ist, haben wir schon vor Jahren beschlossen, dass wir etwas machen wollen, das frisch klingt. Wir haben so viele verschiedene Typen von Alben gemacht. (…) Und ich dachte, anstatt ein mildes Erwachsenen-Album zu machen, dachte ich: ‚Scheiß drauf, lass uns ein Party-Album machen!‘“ Was genau es damit auf sich hat, dass erklärte Grohl folgendermaßen: „Viele unserer Lieblingsplatten haben diesen großen Groove und Riffs. Ich hasse es, es ein Funk- oder Dance-Album zu nennen, aber es ist auf viele Weise energetischer als alles, was wir bisher getan haben und es war wirklich dazu designt, das Samstagabend-Party-Album zu sein.“

„Medicine at Midnight“ erscheint übrigens am 05. Februar 2021.

Foto: (c) PR Photos