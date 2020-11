Foy Vance: So traf er auf Elton John

An Foy Vances aktueller Platte „The Wild Swan“ hat kein Geringerer als ausführender Produzent mitgearbeitet als Elton John höchstpersönlich. Wie es dazu kam, das verdankte der Musiker seinem Label-Chef Ed Sheeran.

Gegenüber „Bang Showbiz“ erzählte Vance: „Ich war mit Ed auf Tour (…) und er ist an diesem Abend zufällig zum Abendessen zu Elton gegangen. Ich denke, er hat Elton einige meiner Musikstücke vorgespielt und ich wurde auch eingeladen. Leute, die so prominent sind, sicherlich die nettem davon, haben eine Art an sich, die Sachen schnell zu entmystifizieren. Wir haben über Musik gesprochen, die wir beide mögen und mit wem Elton auf Tour ist. Er hat in eine Pizza gebissen und ich saß einfach da und dachte: ‚Was machst du da, isst die Pizza, als wärest du nicht Elton John!‘ Da saß Elton John vor mir und aß Pizza.“

Foy Vance findet übrigens, dass Ed Sheeran, obwohl er so erfolgreich ist, total bodenständig geblieben ist.

Foto: (c) Warner Music