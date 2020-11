Frank Plasbergs großer Jahresrückblick – „2020 – Das Quiz“ mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Ralf Schmitz

Was für ein Jahr! 2020 ist die ultimative Quiz-Herausforderung für Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers. Gemeinsam mit ihnen tritt Ralf Schmitz an – in Frank Plasbergs großem Jahresrückblick zum Mitraten im Ersten. Eine Fernsehtradition, die in vielen Familien längst zum festen Ritual kurz vor Silvester geworden ist.

Die Quizshow zum Jahresende zeigt, wie verrückt 2020 war – voll mit unglaublichen Storys und emotionalen Achterbahnfahrten, die so garantiert niemand für möglich gehalten hätte. In Washington drängeln zwei Kandidaten ins Weiße Haus, während in England ein prominentes Paar „Goodbye“ zum Palast sagt. Ordentlich gefeiert wird auch: nämlich Klopapier als Verkaufsschlager des Jahres – und die größten Jubilare.

Seit 2008 präsentiert Frank Plasberg das Jahresquiz im Ersten. Stamm-Gast im Ratepanel ist Günther Jauch, er geht zum 13. Mal an den Start. Jan Josef Liefers zählt zum zehnten Mal, Barbara Schöneberger zum neunten Mal zu seinen Kontrahenten, Ralf Schmitz ist 2020 der Neuling in der Runde.

Foto: (c) ARD Das Erste / Stephan Pick / Montage Frey