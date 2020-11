Freddie Mercury: Wunderschöne Hommage in der U-Bahn

Am 24. November jährte sich der Todestag von Freddie Mercury zum 29. Mal. Für seine Bandkollegen und seine Fans Zeit, sich an die Rock-Legende zu erinnern. „Queen“-Schlagzeuger Roger Taylor fand dabei eine berührende Botschaft an den verstorbenen Musiker in London. Auf einer Informationstafel der U-Bahn hinterlegten zwei kreative und anonyme Autoren, die auch sonst die Stadt mit außergewöhnlichen Verzierungen versorgen, eine Hommage auf Freddie Mercury. Taylor teilte ein Foto der Tafel auf „Instagram“. Dazu schrieb er: „Danke @allontheboard. Das bewegt mich sehr.“

Die Infotafel ist nicht nur liebevoll gestaltet, sondern sie ist auch noch gespickt mit Anspielungen auf die Songs von „Queen“ und Freddie Mercury. So heißt es auf der Tafel: „You were the greatest frontman and showman in this universe. From Barcelona to the Seven Seas of Rhye, The Greatest Pretender was more than a rock star“. Übersetzt heißt das so viel, wie : „Du warst der größte Frontmann und Entertainer in diesem Universum. Von Barcelona bis hin zu den ‚Seven Seas of Rhye [Song von ‚Queen‘], The Greatest Pretender [Song von Freddie Mercury] war mehr als ein Rockstar.“

Schließlich bedanken sich die Schreiber rührend für die Magie, mit welcher der Sänger die Welt verzauberte und vielleicht so auch ein bisschen besser machte. „Freddie Mercury, wir werden dich immer lieben.“

Foto: (c) Universal Music