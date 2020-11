Für Weltraum-Dreh: Tom Cruise sichert Riesenbudget mit nur einem Anruf

Im Sommer soll es soweit gewsen sein: Das wohl gewagteste Filmexperiment Hollywoods scheint zu Teilen finanziert zu sein.

Wie „Deadline“ berichtet, soll Tom Cruise von „Universal Pictures“ für einen seiner nächsten Filme mit echtem Weltraum-Dreh ein Budget in Höhe von 200 Millionen US-Dollar zugesichert bekommen haben. Und alles, was es brauchte, war ein einziges „Zoom“-Meeting! Gemeinsam mit seinen Langzeit-Partnern Christopher McQuarrie und Doug Liman soll Cruise in seiner typisch überschwänglichen Art die Verantwortlichen bei „Universal“ überzeugt haben, das Budget trotz eines fehlenden Drehbuches abzusegnen.

Allerdings ist das Budget in Höhe von 200 Millionen US-Dollar im Moment nur eine Schätzung. Schließlich kostet ein Flug mit einer Crew-Dragon-Raumkapsel rund 55 Millionen US-Dollar pro Sitz. Mit dem genehmigten Budget von Universal könnten also höchstwahrscheinlich gerade mal die Flugkosten gedeckt werden.

Foto: (c) Landmark / PR Photos