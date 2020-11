Fußballstars trauern um Diego Maradona

Die Fußballlegende Diego Maradona ist am Mittwoch (25.11.) an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Er hatte bereits in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme, wurde erst vor wenigen Wochen wegen einer Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert.

Trotzdem hat sein Tod das gesamte Fußballuniversum erschüttert. Zahlreiche Sportler nahmen jetzt Abschied von dem Fußballstar. Lionel Messi schrieb auf „Instagram“: „Ein sehr trauriger Tag für alle Argentinier und für den Fußball. Er verlässt uns, geht aber nicht, weil Diego für immer bleibt.“ Cristiano Ronaldo twitterte: „Heute verabschiede ich mich von einem Freund und die Welt verabschiedet sich von einem ewigen Genie. Eines der besten überhaupt.“ Auch Brasiliens Fußballstar Pelé schrieb emotionale Worte: „Möge Gott den Familienmitgliedern Kraft geben. Eines Tages hoffe ich, dass wir gemeinsam im Himmel spielen können.“

Aus Deutschland äußerte sich neben Lothar Matthäus, Rudi Völler und René Müller sogar Außenminister Heiko Maas zum Tod Maradonas.

