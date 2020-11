Gary Barlow: Musik, die von Menschen gespielt wird

Gary Barlow auf Solo-Pfaden: Gestern (27.11.) erscheint das erste Solo-Werk des „Take That“-Sängers seit sieben Jahren. „Music Played By Humans“ heißt die Platte.

Barlow selbst sagte laut „Universal Music“ dazu: „Als wir mit diesem Album begannen, war es mein Ziel, etwas wirklich Leuchtendes zu schaffen, eine Feier der Musik und der wunderbaren Musiker, die wir in Großbritannien und auf der ganzen Welt haben. Einiges davon ist mit einem Orchester aufgenommen, einiges mit Quartetten, einer Latin-Band, und einige der Stücke haben Jazz- und Big-Band-Sektionen – es ist wirklich Musik, die von Menschen gespielt wird, daher der Titel des Albums – Music Played By Humans.“

Hier die Tracklist:

1. Who’s Driving This Thing

2. Incredible

3. Elita (ft Michael Bublé & Sebastían Yatra)

4. The Big Bass Drum

5. This Is My Time

6. Enough Is Enough (ft Beverley Knight)

7. Bad Libran

8. Eleven (ft Ibrahim Maalouf)

9. Before We Get Too Old (ft Avishai Cohen)

10. Supernatural

11. Oh What A Day (ft Chilly Gonzales)

12. What Leaving’s All About (ft Alesha Dixon)

13. The Kind Of Friend I Need (ft James Corden)

14. I Didn’t See That Coming

Foto: (c) Landmark / PR Photos