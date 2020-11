Gentleman: „Auf Deutsch zu singen, fühlt sich mega vertraut an“

Auf seinem kommenden Album „Blaue Stunde“ hat sich Gentleman zum ersten Mal dazu entschieden, auf Deutsch zu singen.

Bei „NMD Deutschland Radio“ erzählte der Musiker: „Es war ein Gedanke, den ich schon viele Jahre hatte. Der Wunsch war schon älter. (…) Aber ich hatte halt nie angefangen. Und dann kam ‚Sing meinen Song‘. Und dann habe ich einen Song von Mark Forster gecovert (…) und habe das mit meiner Band in so einen Reggae-Gewand gemacht. Und ich habe gemerkt, dass es überhaupt kein Fremdkörper ist, wenn ich Deutsch singe, sondern das ist sogar mega vertraut und es fühlt sich total gut an. Und dann kam das Feedback von den Leuten und das war total krass.“ Abschließend meinte Gentleman jedoch auch: „Ich habe es nie bereut, auf Englisch zu singen. Denn sonst wäre ich nicht in Afrika und Amerika, um die ganze Welt getourt. Und das will ich auch weiterhin machen.“

„Blaue Stunde“ von Gentleman erscheint am 20. November.

