Gentleman: Erneute Teilnahme bei „Sing meinen Song“

Gentleman wird wieder bei „Sing meinen Song“ bei „Vox“ teilnehmen. Die Fans reagierten unterschiedlich auf die Ankündigung.

Eine Sprecherin des Senders „Vox“ sagte jetzt gegenüber „Promiflash“ dazu: „Bei Gentleman war es so, dass seine Teilnahme an ‚Sing meinen Song‘ die Inspiration für sein erstes deutschsprachiges Album war.“ Mit seinem neuen Album „Blaue Stunde“ werde er in der achten Staffel musikalisch „neue Impulse“ setzen, lautete die Erklärung weiter.

Die Fans der Show dürfen sich außerdem auf die musikalischen Darbietungen von DJ Bobo, Stefanie Heinzmann, Joris und „Mighty Oaks“-Frontmann Ian Hooper freuen. Die Sendung soll im Frühjahr 2021 ausgestrahlt werden.

