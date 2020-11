Gentleman: „Ich kann nicht in die Kristallkugel schauen“

Letzte Woche (20.11.) hat Gentleman sein neues Album „Blaue Stunde“ veröffentlicht, sein erstes in komplett deutscher Sprache.

Im Interview mit „musikexpress“ verriet der Sänger, ob es noch mehr Musik in deutscher Sprache von ihm geben wird. Dazu sagte der 45-Jährige: “Gerade arbeite ich wieder an englischen Songs, aber ich kann nicht in die Kristallkugel schauen. Vielleicht gibt’s ja bald auch überhaupt keine Alben mehr, wenn das Streaming jetzt so Überhand nimmt. Die CD stirbt ja auch gerade aus. Vinyl wird vielleicht überleben. Also: Ich weiß es noch nicht, aber ich werde jetzt nicht anfangen ausschließlich deutsch zu singen. Dafür sind mir der amerikanische Markt und die Touren in der Karibik zu wichtig. Deutsche Texte funktionieren dort nicht so gut, deswegen habe ich auch nie bereut auf Englisch zu singen. Aber mich hat es trotzdem gestört, in unseren Breitengraden nicht ganz verstanden zu werden.“

Auf die Frage, ob er die deutschen Songs auch im Ausland performen wird, sagte der Sänger: „Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Wenn eine Show eineinhalb Stunden lang ist, würde ich wahrscheinlich eher ‚Fire Ago Bun Dem‘ spielen als ‚Zwischen den Stühlen‘.“

Foto: (c) Universal Music / Buenning