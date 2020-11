Gentleman: „Was in meinem Umfeld passiert zieht total runter“

Tillmann Otto alias Gentleman ist seit über 20 Jahren ein fester Name im Musikbusiness. Wie viele andere Künstler, hat auch Gentleman in der Corona-Krise Konzerte in Autokinos gegeben.

Dazu sagte der Sänger im Interview mit „musikexpress“: „Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das kann man nicht vergleichen mit Stage-Diving und Leute umarmen. Aber allein für die Band, für die Background-Sängerinnen, für den Lichtmann und für den Sound-Mann und den Busfahrer und für alle, die da dranhängen, musste ein bisschen was gehen. Ich bin 15 Jahre erfolgreich getourt und ich will mich nicht beschweren, aber das, was in meinem Umfeld passiert zieht total runter. Da sind Leute, die nie einen Fehler gemacht haben, und jetzt nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Da hat mir bisher ein Signal von der Politik gefehlt, dass Kultur eben nicht verzichtbar ist. Und wenn dann Markus Söder sagt, dass man mit seiner Partnerin auch zu Hause tanzen kann und man ins KaDeWe gehen kann, fehlt mir der Bezug zur Realität. Es tut weh, wie das Touren behandelt wird.“

Am 20.11. hat Gentleman sein neues Album „Blaue Stunde“ rausgebracht. Sein erstes Album, komplett in deutscher Sprache.

Foto: (c) Universal Music / Pascal Buenning