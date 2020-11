„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“: Abenteuer Gambia, Ute liebt Kwesi und Familie Kassek in den USA

Es muss schon einen besonderen Grund geben, ins tiefste Afrika auszuwandern. Ute aus Krefeld hat so einen Grund: die Liebe. Ute liebt Kwesi und zieht für ihn nach Gambia. Ute ist 23 Jahre älter und kennt ihren Freund erst seit einem Jahr. Nicht zum ersten Mal stellen wir die Frage: Kann Liebe blind machen? Familie Kassek wandert nach Florida aus und eröffnet ein Restaurant. An alles haben die Kasseks gedacht. Nur an eines nicht: das Heimweh.

Spanien, Südostasien, Nordamerika – das sind die gängigen Sehnsuchtsziele deutscher Auswanderer. In Gambia, im tiefsten Afrika, ein neues Leben zu beginnen, dafür muss es schon einen besonderen Grund geben. Ute Liesenberg aus Krefeld hat so einen Grund: die Liebe. Ute liebt Kwesi. Vor einem Jahr lernte die 53jährige Ute Kwesi kennen. Der 30jährige war kurz zuvor aus seiner Heimat Gambia nach Deutschland geflüchtet. Ute ist schwer verliebt. Aber warum deswegen auswandern? Der Grund: Der aus Gambia nach Deutschland geflüchtete Kwesi ist kürzlich ausgewiesen worden. Und so geht Ute mit ihm. Gambia liegt an der Westküste Afrikas und ist das kleinste Land des Kontinents. Mit seiner Hauptstadt Banjul gehört es zu den ärmsten Ländern der Erde. 80 Euro sind hier schon ein gutes Monatsgehalt. Ute plant, in Gambia mit Kwesi und einigen Angestellten einen kleinen Laden aufzumachen und einen Taxibetrieb. Nicht zum ersten Mal fragen wir bei Goodbye Deutschland: Kann Liebe blind machen?

Familie Kassek hat eine Greencard gewonnen. Die Erfüllung all ihrer Träume. Neun Jahre lang haben Stefan und Stanija in der Greencard-Lotterie mitgespielt. Jetzt können sie endlich mit ihrem jüngsten Sohn nach Florida auswandern und dort ein eigenes Restaurant eröffnen. Schon in Deutschland hat die Familie in der Gastronomie gearbeitet und deswegen wissen die drei, auf was sie sich einlassen. Die Kasseks sind absolute Familienmenschen und haben insgesamt vier Kinder und zwei Enkelkinder. Aber schon der Abschied zerreißt Mama Stanija das Herz. In den USA angekommen müssen die Kasseks schnell feststellen, dass das Heimweh immer größer wird und sie zweifeln jeden Tag mehr an ihrem großen Traum.

