Goodbye Tegel: Helene Fischer verabschiedet sich von Berlins Flughafen

Helene Fischer hat sich bei einem letzten Flug vom Berliner Flughafen verabschiedet.

Zu einem Bild, das Fischers Blick aus einem Flugzeugfenster zeigt, verfasste der Schlagerstar auf „Instagram“ einen rührenden Abschiedstext, in dem es unter anderem heißt: „Ich mochte dich, Tegel, du warst unkompliziert, unkonventionell, nicht besonders imposant und schön, aber man wusste, was man an dir hatte! Auf den letzten Drücker den Flieger zu kriegen ging nur mit dir! Goodbye!“

Am Sonntag (08.11.) hob nach 60 Jahren das letzte Flugzeug vom Berliner Flughafen Tegel ab. Immerhin konnte nach jahrelanger Verzögerung vor rund einer Woche endlich der Flughafen BER in Schönefeld eröffnet werden.

Foto: (c) Kristian Schuller / Universal Music