GQ Men of the Year Awards 2020 für Tommy Hilfiger, Lewis Hamilton, Paul Mescal und Shawn Mendes

GQ Men of the Year Awards 2020 wurden am 26.11. verliehen! Paul Mescal gehörte zu den Gewinnern bei der Verleihung, als er den Award für den „Breakthrough Actor“ mit nach Hause nahm. Der Schauspieler wurde bei der Preisverleihung für seine von der Kritik gefeierte Leistung im BBC-Drama „Normal People“ zum „Breakthrough Actor“ ernannt und feierte den Sieg, indem er sich die letzte Episode ansah.

Im Gespräch mit dem GQ-Magazin vor seinem Sieg sagte Paul, er lasse sich von seinem Schauspielerkollegen Timothée Chalamet inspirieren, da die Stars in einem ähnlichen Alter seien und Paul auf seinem „Niveau“ sein wolle. Er sagte: „Timothée Chalamet hat es gerade in [‚Call Me By Your Name‘] einen Namen gemacht. Er hat mich umgehauen, wenn ich ehrlich zu Ihnen bin. Ich war so bewegt davon, dass es mich irgendwie schockiert hat. Er ist auf einer anderen Ebene, und mir wurde klar, wozu ein junger Schauspieler, der ungefähr so alt ist wie ich, fähig sein könnte, zu dem Niveau, auf das ich aufsteigen werde“.

Die begehrte Auszeichnung für das Lebenswerk wurde dem legendären Musiker Ozzy Osbourne überreicht. Lewis Hamilton gewann die Game Changer-Auszeichnung nach seinem jüngsten Rekordsieg in der Formel 1, und der Star Wars-Star John Boyega holte sich den Icon-Titel, nachdem er sich Anfang des Jahres bei den Black Lives Matter-Protesten gegen Polizeibrutalität und Rassismus ausgesprochen hatte. Die Verleihung der 2020 GQ Men of the Year Awards fand aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einem verkleinerten roten Teppich und ohne Live-Publikum statt und wurde von Jack Whitehall moderiert.

Die komplette Liste der Gewinner:

Inspiration

Captain Sir Tom Moore

Breakthrough Actor

Paul Mescal

Game Changer

Lewis Hamilton

Campaigner

Marcus Rashford

Design Lead

Tommy Hilfiger

Solo Artist

Shawn Mendes

TV Personality

Piers Morgan

Humanitarian

Patrick Hutchinson

Artist

Charlie Mackesy

Lifetime Achievement

Ozzy Osbourne

Creative Icon

Michaela Coel

Breakthrough Designer

Daniel W Fletcher

Breakthrough Actress

Lashana Lynch

Icon

John Boyega

Foto: (c) Universal Music