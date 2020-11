Grammys 2021: Die wichtigsten Nominierten

Die Nominierten der Grammy Awards 2021 stehen fest und Beyoncé gilt als Favoritin. Die Sängerin hat stolze acht Nominierungen des begehrtesten Musikpreises der Welt abstauben können, darunter unter anderem in den Kategorien „Aufnahme des Jahres“, „Bester R&B-Song“ und „Bestes Musik-Video“. Konkurrenz bekommt sie dabei von Taylor Swift und Dua Lipa, die jeweils sechs Nominierungen für sich verzeichnen können. Und auch Roddy Ricch hat sechs Nominierungen erhalten. Die Preisverleihung der Grammy Awards 2021 findet am 31. Januar in Los Angeles statt. Nach 40 Jahren ist erstmals nicht mehr Ken Ehrlich für die Produktion der Show verantwortlich. Stattdessen übernimmt Ben Winston, der auch „Carpool Karaoke“ für James Corden produziert. Die Moderation übernimmt Trevor Noah.

Hier die wichtigsten Nominierten der Grammy Awards 2020:

ALLGEMEINE KATEGORIEN

ALBUM DES JAHRES

“Chilombo,” Jhené Aiko

“Black Pumas (Deluxe Edition),” Black Pumas

“Everyday Life,” Coldplay

“Djesse Vol. 3,” Jacob Collier

“Women in Music Pt. III,” Haim

“Future Nostalgia,” Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding,” Post Malone

“Folklore,” Taylor Swift

AUFNAHME DES JAHRES

“Black Parade,” Beyoncé

“Colors,” Black Pumas

“Rockstar,” DaBaby featuring Roddy Ricch

“Say So,” Doja Cat

“Everything I Wanted,” Billie Eilish

“Don’t Start Now,” Dua Lipa

“Circles,” Post Malone

“Savage,” Megan Thee Stallion

SONG DES JAHRES

“Black Parade,” Beyoncé

“The Box,” Roddy Ricch

“Cardigan,” Taylor Swift

“Circles,” Post Malone

“Don’t Start Now,” Dua Lipa

“Everything I Wanted,” Billie Eilish

“I Can’t Breathe,” H.E.R.

“If the World Was Ending,” JP Saxe featuring Julia Michaels

BESTER NEUER KÜNSTLER

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

KATEGORIE POP

BESTES STIMMLICHES POPALBUM

“Changes,” Justin Bieber

“Chromatica,” Lady Gaga

“Future Nostalgia,” Dua Lipa

“Fine Line,” Harry Styles

“Folklore,” Taylor Swift

BESTE POP SOLO PERFORMANCE

“Yummy,” Justin Bieber

“Say So,” Doja Cat

“Everything I Wanted,” Billie Eilish

“Don’t Start Now,” Dua Lipa

“Watermelon Sugar,” Harry Styles

“Cardigan,” Taylor Swift

BESTE POP DUO/GRUPPEN PERFORMANCE

“Un Dia (One Day),” J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy

“Intentions,” Justin Bieber featuring Quavo

“Dynamite,” BTS

“Rain on Me,” Lady Gaga with Ariana Grande

“Exile,” Taylor Swift featuring Bon Iver

BESTES TRADITIONELLES GESANGS-POP-ALBUM

„Blue Umbrella“, Daniel Tashian

„True Love: A Celebration of Cole Porter“, Harry Connick Jr.

„American Standard“, James Taylor

„Unfollow The Rules“, Rufus Wainwright

„Judy“, Renée Zellweger

KATEGORIE DANCE/ELECTRONIC

BESTE DANCE/ELECTRO-AUFNAHME

„On My Mind“, Siplo & Sidepiece

„My High“, Disclosure feat. Aminé & Slowthai

„The Difference“, Flume feat. Toro y Moi

„Both of us“, Jayda G

„10%“, Kaytranada feat. Kali Uchis

BESTES DANCE/ELECTRO-ALBUM

„Kick 1“, Arca

„Planet’s Mad“ – Baauer

„Energy“, Disclosure

„Bubba“, Kaytranada

„Good Faith“, Madeon

KATEGORIE ROCK

BESTE METAL PERFORMANCE

„Bum-Rush“, Body Count

„Underneath“, Code Orange

„The In-Between“, In This Moment

„Bloodmoney“, Poppy

„Executioner’s Tax (Swing of the Axe) – Live“, Power Trip

BESTE ROCK PERFORMANCE

“Shameika,” Fiona Apple

“Not,” Big Thief

“Kyoto,” Phoebe Bridgers

“The Steps,” Haim

“Stay High,” Brittany Howard

“Daylight,” Grace Potter

BESTES ROCK-ALBUM

“A Hero’s Death,” Fontaines D.C.

“Kiwanuka,” Michael Kiwanuka

“Daylight,” Grace Potter

“Sound & Fury,” Sturgill Simpson

“The New Abnormal,” The Strokes

BESTER ROCK-SONG

„Kyto“, Phoebe Bridgers

„Lost in yesterday“, Big Thief

„Shameika“, Fiona Apple

„Stay High“, Brittany Howard

KATEGORIE COUNTRY

BESTES COUNTRY-ALBUM

Lady Like,” Ingrid Andress

“Your Life Is a Record,” Brandy Clark

“Wildcard,” Miranda Lambert

“Nightfall,” Little Big Town

“Never Will,” Ashley McBryde

BESTER COUNTRY-SONG

“Bluebird,” Miranda Lambert

“The Bones,” Maren Morris

“Crowded Table,” The Highwomen

“More Hearts Than Mine,” Ingrid Andress

“Some People Do,” Old Dominion

BESTE COUNTRY SOLO PERFORMANCE

“Stick That in Your Country Song,” Eric Church

“Who You Thought I Was,” Brandy Clark

“When My Amy Prays,” Vince Gill

“Black Like Me,” Mickey Guyton

“Bluebird,” Miranda Lambert

BESTE COUNTRY DUO/GRUPPEN PERFORMANCE

„All Night“, Brothers Osborne

„10,000 Hours“, Dan + Shay & Justin Bieber

„Ocean“, Lady A

„Sugar Coat“, Little Big Town

„Some People Do“, Old Dominion

KATEGORIE RAP

BESTE RAP PERFORMANCE

“Deep Reverence,” Big Sean Featuring Nipsey Hussle

“Bop,” DaBaby

“What’s Poppin,” Jack Harlow

“The Bigger Picture,” Lil Baby

“Savage,” Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

“Dior,” Pop Smoke

BESTE MELODISCHE RAP PERFORMANCE

“Rockstar,” DaBaby featuring Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later,” Drake featuring Lil Durk

“Lockdown,” Anderson .Paak

“The Box,” Roddy Ricch

“Highest in the Room,” Travis Scott

BESTES RAP-ALBUM

“Black Habits,” D Smoke

“Alfredo,” Freddie Gibbs and the Alchemist

“A Written Testimony,” Jay Electronica

“King’s Disease,” Nas

“The Allegory,” Royce Da 5’9”

BESTER RAP-SONG

“The Bigger Picture,” Lil Baby

“The Box,” Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later,” Drake featuring Lil Durk

“Rockstar,” DaBaby featuring Roddy Ricch

“Savage,” Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

KATEGORIE R&B

BESTER R’N’B-SONG

“Better Than I Imagine,” Robert Glasper featuring H.E.R. and Meshell Ndegeocello

“Black Parade,” Beyoncé

“Collide,” Tiana Major9 and Earthgang

“Do It,” Chloe X Halle

“Slow Down,” Skip Marley and H.E.R.

BESTES R’N’B-ALBUM

„Happy 2 Be Here“, Art Clemons

„Take Time“, Giveon

„To Feel Love/d“, Luke James

„Bigger Love“, John Legend

„All Rise“, Gregory Porter

BESTES PROGRESSIVES R’N’B-ALBUM

“Chilombo,” Jhené Aiko

“Ungodly Hour,” Chloe X Halle

“Free Nationals,” Free Nationals

“____ Yo Feelings,” Robert Glasper

“It Is What It Is,” Thundercat

BESTE R’N’B-PERFORMANCE

“Lightning & Thunder,” Jhené Aiko featuring John Legend

“Black Parade,” Beyoncé

“All I Need,” Jacob Collier featuring Mahalia and Ty Dolla Sign

“Goat Head,” Brittany Howard

“See Me,” Emily King

BESTE TRADITIONELLE R’N’B-PERFORMANCE

„Sit On Down“, The Baylor Project feat. Jean Baylor & Marcus Baylor

„Wonder What She Thinks Of Me“, Chloe X Halle

„Let Me Go“. Mykal Kilgore

„Anything For You“, Ledisi

„Distance“, Yebba

BESTES LATIN POP ODER URBAN ALBUM

“YHLQMDLG,” Bad Bunny

“Por Primera Vez,” Camilo

“Mesa Para Dos,” Kany García

“Pausa,” Ricky Martin

“3:33,” Debi Nova

BESTES LATIN ROCK, URBAN ODER ALTERNATIV ALBUM

„Aura“, Bajofondo

„Monstruo“, Cami

„Sobrevolando“, Cultura Profética

„La Conquista Del Espacio“, Fito Paez

„Miss Colombia“, Lido Pimienta

KATEGORIE ALTERNATIVE

BESTES ALTERNATIVE MUSIK-ALBUM

“Fetch the Bolt Cutters,” Fiona Apple

“Hyperspace,” Beck

“Punisher,” Phoebe Bridgers

“Jamie,” Brittany Howard

“The Slow Rush,” Tame Impala

BESTE COMPILATION FÜR VISUELLE MEDIEN

„A Beautiful Day In The Neighborhood“, Various Artists

„Bill & Ted Face The Music“, Various Artists

„Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga“, Various Artists

„Frozen 2“, Various Artists

„Jojo Rabbit“, Various Artists

BESTER FILMSONG

„Beautiful Ghosts (Cats)“, Taylor Swift

„Carried Me With You (Onward)“, Brandi Carlile

„Into The Unknown (Frozen 2)“, Idina Menzel

„Not Time To Die (James Bond)“, Billie Eilish

„Stand Up (Harriet)“, Cynthia Erivo

BESTER SOUNDTRACK FÜR VISUELLE MEDIEN

„Ad Astra“, Max Richter

„Becoming“, Kamasi Washington

„Joker“, Hildur Guðnadóttir

„1917“, Thomas Newman

„Star Wars: The Rise of Skywalker“, John Williams

KATEGORIE VIDEO

BESTES MUSIK-VIDEO

„Brown Skin Girl“, Beyoncé

„Life Is Good“, Future feat. Drake

„Lockdown“, Anderson .Paal

„Adore You“, Harry Styles

„Goliath“, Woodkid

BESTER MUSIK-FILM

“Beastie Boys Story,” Beastie Boys

“Black Is King,” Beyoncé

“We Are Freestyle Love Supreme,” Freestyle Love Supreme

“Linda Ronstadt: The Sound of My Voice,” Linda Ronstadt

“That Little Ol’ Band From Texas,” ZZ Top

KATEGORIE PRODUKTION

PRODUZENT DES JAHRES (NICHT KLASSISCH)

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos