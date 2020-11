Grammys 2021: Noah Cyrus heult vor Freude

Noah Cyrus ist für ihren ersten Grammy nominiert. Die Sängerin hat nächstes Jahr im Januar (31.01.) die Chance, als beste neue Künstlerin mit dem begehrten Musikpreis ausgezeichnet zu werden.

Sie selbst kann es kaum glauben und heult vor Freude, wie sie in einem Video auf „Instagram“ zeigt. Dort schrieb die 20-Jährige: „Ich bin einen Grammy-nominierte Künstlerin! Ich sitze in meinem Bett in einem Meer voller Tränen, nachdem ich aufgeweckt wurde und man mir gesagt hat, dass ich als beste neue Künstlerin nominiert bin. Meine Mutter hat am Anfang des Jahres in ihr Intentionsbuch für mich geschrieben, dass ich für einen Grammy nominiert werde. Mama, du warst schon immer und bist immer mein größter Fan. Vielen Dank, ich liebe dich so sehr! (…) Das ist so eine Ehre und ich bin komplett schockiert. Vielen Dank von Herzen!“

Neben Noah Cyrus dürfen sich übrigens auch Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada und Megan Thee Stallion Hoffnung auf einen Grammy in der Kategorie „Bester neuer Künstler“ machen.

