„Green Day“: Billie Joe Armstrong: Cover-Songs gegen Kreativ-Blockade

Billie Joe Armstrong hat dieses Jahr genutzt, um an Cover-Songs zu arbeiten. Am 27. November bringt er sogar ein ganzes Cover-Album raus. Über die Arbeit an neuen Songs sagte er gegenüber „NME“:

„Ich habe viel geschrieben. Ich stelle immer etwas zusammen, egal ob es sich um eine vollständige Demo in meinem kleinen Studio handelt oder nur um einige Sprachnotizen auf meinem Handy. Das Tolle daran ist, dass ich, wenn ich mich jemals kreativ blockiert fühle, einfach ein Cover machen kann – nur um den Schwung aufrechtzuerhalten.“

Das Album heißt übrigens „No Fun Mondays“. Genauso, wie seine Videos Anfang des Jahres im Corona-Lockdown.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos