Griff: Song “Love Is A Compass” für eine wohltätige Aktion

Griff hat ihren Song “Love Is A Compass” einer Disney-Weihnachtswerbung zur Verfügung gestellt. Wie „Warner Music“ berichtete, geht es in dem dreiminütigen Clip um die rührende Geschichte einer Großmutter, ihrer Enkelin und der Familientradition, die sie über Jahre verbindet. Der Erlös aus den Downloads bis zum 31.12.2020 geht komplett an die Organisation „Make A Wish“, eine international aktive gemeinnützige Organisation, die sich der unentgeltlichen Erfüllung von Herzenswünschen schwerstkranker Kinder zum Ziel gesetzt hat.

Gegenüber dem Label sagte sie: „Ich habe mich sehr gefreut, an Disneys Weihnachtskampagne zur Unterstützung von Make-A-Wish® mitzuwirken. Die Lyrics des Tracks und das Storytelling in der Werbung sind so kraftvoll und wichtig. Die Themen Familie und geliebte Menschen spielen für viele von uns eine große Rolle – besonders diese Weihnachten.“

Die 19-Jährige hat damit ein für sie aufregendes Jahr abgerundet, in dem sie u.a. für einen Ivor Award nominiert wurde, unlängst ihr zweites London-Konzert mit einem Takeover des berühmten Tate Modern spielte und mit HONNE („1,000,000 X Better“) und Zedd („Inside Out“) kollaborierte.

Foto: (c) We Share A Lot