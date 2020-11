Hailey Bieber über Eifersucht

Sie schleicht sich oft völlig unverhofft in eine Beziehung: die Eifersucht. In einer Diskussion in Ashley Grahams „Pretty Big Deal“-Podcast sagte Hailey, dass sie und Justin, großen Wert auf Ehrlichkeit legen. Sie haben gelernt, ruhig und effektiv miteinander zu kommunizieren.

Auf die Frage, ob sie jemals eifersüchtig werden würde, sagte sie: „Ich habe das Gefühl, dass Eifersucht ein normales, natürliches, menschliches Gefühl ist. Es wird passieren, egal wen ich mag. Wenn ich die Eifersucht aus meinem Körper herausnehmen könnte, würde ich es tun, aber ich kann es nicht. Niemand kann es. Ich weiß, dass es für jemanden in seiner Position immer Leute geben wird, denen es egal ist, dass er verheiratet ist. Sie werden trotzdem versuchen [mit ihm zu flirten]. Es liegt nur an ihm, niemanden denken zu lassen, dass sie so weit kommen können.“

Im gleichen Podcast gestand Hailey auch, dass sie es beängstigend fand, so jung zu heiraten.

