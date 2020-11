Hailey Bieber über ihre Hochzeit: „Es war beängstigend“

Seit zwei Jahren sind Hailey und Justin Bieber jetzt schon glücklich miteinander verheiratet. Hailey war damals gerade einmal 21 Jahre alt und hatte großen Respekt vor der Hochzeit. Das erzählte sie jetz im Podcast „Pretty Big Deal“ von Ashley Graham.

Hailey erzählte: „Mit 21 zu heiraten, war echt beängstigend. […] Alles passierte sehr schnell.“ Sie hätte zwar immer gewusst, dass sie in jungen Jahren vor den Traualtar treten wolle, aber dennoch habe sie nach der Trennung erst einmal wieder Vertrauen zu Justin aufbauen müssen. Weiter sagte sie: „Aber auch, wenn das mit ihm und mir nicht funktioniert hätte und wir vielleicht nur Freunde geblieben wären, wäre es okay. Er bedeutet mir viel und ich wollte ihn in meinem Leben haben.“

Nachdem die beiden bereits 2016 eine Beziehung geführt hatten, trennten sie sich und haben erst nach einer langen Zeit wieder zueinandergefunden.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos