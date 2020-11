Hailey Bieber: „Was viele Menschen nicht wissen…“

Obwohl Hailey und Justin Bieber jetzt schon eine ganze Weile zusammen sind und auch glücklich verheiratet, gibt es immer wieder Fans, die auch heute noch behaupten Hailey haben damals Selena und Justin auseinander gebracht. Hailey hatte sich zu den Gerüchten nie geäußert und zeigte immer Support für Selena. Keine der beiden Frauen beschuldigt die andere, doch die Gerüchte halten sich trotzdem hartnäckig.

Jetzt hat es Hailey endgütlig gereicht. In Ashley Grahams „Pretty Big Deal“-Podcast sprach sie darüber, wie sie damals wirklich mit Justin zusammengekommen ist und, ob der 26-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch in festen Händen war: „Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass wir schon sehr lange wieder Kontakt zueinander hatten, bevor wir wieder zusammengekommen sind. Und entgegen der Meinung der Öffentlichkeit war er schon eine ganze Weile Single und ich genauso. Wir waren beide in einer Phase, in der wir einfach versucht haben, unseren Platz im Leben zu finden.“

Es scheint, als wolle Hailey endlich mit den Anschuldigungen gegen sie aufräumen.

