Halsey hat sich einen langjährigen Traum erfüllt

Auf diesen Tag hat Halsey lange gewartet: Die Sängerin hat ihre erste Gedichtsammlung mit dem Titel „I Would Leave Me If I Could“ herausgebracht.

Auf „Instagram“ schrieb sie dazu: „Jahre in der Entstehung, meine erste Gedichtsammlung ‚I Would Leave Me If I Could‘ ist zu haben. Das sind die Dinge, über die ich nachgrüble, auf die ich mich fixiere, über die ich weine, bereue, erneut durchleben und überwinde. Ich liebe es, ein komischer Popstar zu sein. Aber ich werde in erster Linie immer eine Schriftstellerin sein.“

Das Cover für ihre Gedichtsammlung hat Halsey übrigens selbst gemalt, wie sie auf „Instagram“ gezeigt hat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos