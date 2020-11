Hardy Krüger Jr. gibt sein Debüt als Sänger

Ganz neue Herausforderung Hardy Krüger Jr.! Der Schauspieler macht in der „Sat.1“-Show „Pretty in Plüsch“ mit. In der Show versuchen Promi-Kandidaten mit der Hilfe von Puppen, die Zuschauer und Jury zu überzeugen. Hardy Krüger Jr. wird dabei die Puppe Polly zur Seite stehen. Z

u seinem Debut als Sänger sagt der 52-Jährige: „Ich bin einfach froh, dass ich mit Polly eine so nette und liebenswerte Profi-Puppe an meiner Seite habe, die mir wertvolle Gesang-Tipps gibt und mir die Nervosität nimmt. Sie ist auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar, aber ihre kraftvolle Stimme wird die Zuschauer umhauen. Gemeinsam rocken wir die Show!“

„Pretty in Plüsch“ geht am 27. November los. Moderiert wird die Show von Michelle Hunziker.

Foto: (c) obs / SAT.1