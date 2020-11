Harrison Ford trauert um „Indiana Jones“-Vater Sean Connery

Auch Harrison Ford trauert um seinen berühmten „Indiana Jones“-Vater Sean Connery. Zwei Tage nach dem Tod des ehemaligen Bond-Darstellers meldete sich der 78-Jährige jetzt zu Wort.

In einer von „Variety“ veröffentlichten Mitteilung auf die Dreharbeiten zu „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ wird Ford so zitiert: „Mein Gott, hatten wir Spaß. Es war eine wahre Freude, Connery im Beiwagen eines russischen Motorrads über holprige, kurvenreiche Bergstraßen zu chauffieren! Ruhe in Frieden, lieber Freund!“ In dem dritten Teil der Abenteuer-Saga spielte Connery den Vater des abenteuerlustigen Archäologen Henry Jones Junior.

Sean Connery war am Samstag (31.10.) auf den Bahamas im Kreis von Familienangehörigen gestorben. Der Tod der James-Bond-Legende löste weltweit große Trauer aus.

