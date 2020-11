Harry Styles ist Power Dresser 2020

Er trägt nicht nur den Style im Namen, sondern hat ihn auch: Harry Styles ist der erste männliche Promi, der auf der Liste der Power Dressers 2020 von Lyst ganz oben steht.

In dem Bericht „Year in Fashion 2020“ sind die größten Modemomente, einflussreichsten Prominenten und Marken des Jahres aufgezeichnet. Zu dem „One Direction“-Star gesellen sich in den Top 10 Beyoncé, Kim Namjoon von „BTS“, die amerikanische Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, der Rapper Travis Scott, Paul Mescal, Lizzo, der Social-Media-Star Charli D’Amelio, die britische Herzogin von Cambridge und die italienische Influencerin Chiara Ferragni. Die Mode-Suchmaschine Lyst verwendete 100 Millionen Such-, Verkaufs- und Social-Media-Metriken, um die Ergebnisse zu erhalten. „Contactmusic.com“ berichtet: „Und sie fanden heraus, dass, nachdem Harry seine neueste Single ‚Golden‘ veröffentlicht hatte, die Suche nach blauen und türkisfarbenen Blazern, ähnlich wie im Musikvideo, bei Lyst um 52 Prozent zunahm, während die Suche nach gelben Eimerhüten, wie sie er trug, auf 92 Prozent stieg.“

Harry Styles ziert übrigens auch als erster Mann allein das „Vogue“-Cover.

Foto: (c) Jamie-James Medina / Sony Music