Harry Styles ziert als erster Mann alleine das „Vogue“-Cover

Harry Styles ziert als erster Mann alleine das Cover der US-Modezeitschrift „Vogue“. Der Sänger ist in einem bodenlangen weißen Spitzenkleid abgelichtet, wie er einen blauen Luftballon aufbläst. Die Fotostrecke wurde an den Seven-Sisters-Felsen im englischen Sussex aufgenommen und zeigt Styles in für ihn typischen androgynen Looks.

Im „Vogue“-Interview sagt der 26-Jährige: „Kleidung ist dazu da, um mit ihr Spaß zu haben und zu experimentieren und zu spielen. Wenn du die gängigen Konventionen hinter dir lässt, dann hast du viel mehr Spielraum.“ Seit der ersten Ausgabe vor 127 Jahren haben es nur zehn Männer auf das Cover geschafft – jedoch nie alleine.

Der ehemalige „One-Direction“-Sänger ist bekannt dafür, auf gängige Geschlechternormen zu pfeifen und zeigte sich in der Vergangenheit bereits im pinken Anzug, mit lavendelfarbenem Nagellack oder in Chiffon-Bluse mit Rüschen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos