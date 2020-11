Herzstillstand – Diego Maradona ist tot

Trauer in der Fußball-Welt: Diego Maradona ist gestorben. Wie die Zeitung „Clarin“ berichtet, ist die Fußball-Legende im Alter von 60 Jahren gestorben. Demnach soll Maradona in seinem Haus in Tigre bei Buenos Aires einen Herzkreislaufstillstand erlitten haben. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Der Weltmeister von 1986 war am 02. November in eine Privat-Klinik in Buenos Aires eingeliefert worden, weil er sich unwohl fühlte und um seine Medikation neu einzustellen. Bei einer Untersuchung war ein Blutgerinnsel im Gehirn entdeckt, das ihm einen Tag später entfernt wurde.

Foto: (c) LooMee TV