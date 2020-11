Heute im ZDF: „Inga Lindström: Das gestohlene Herz“

Nach ihrer Herz-OP will die lebenshungrige Kristie endlich voll durchstarten. Doch sowohl ihr Ehemann Björn (Dominik Weber) als auch ihre Mutter Ebba (Justine Hirschfeld) legen großen Wert darauf, dass Kristie sich schont. Einzig ihr alter Sandkastenfreund Sixten versteht sie. Und so schließen die beiden kurzerhand einen Pakt: Sixten soll willkommenes Chaos in Kristies Leben bringen, Kristie hingegen Ordnung in seines. Dabei nähern sie sich nach und nach an – obwohl Sixten weiß, dass Kristie verheiratet ist. Doch werden beide so glücklich?

Das ZDF zeigt den Liebesfilm aus Schweden am heutigen Sonntag, 29. November 2020, um 20.15 Uhr im „Herzkino“. Neben Maya Haddad und Max Koch sind in weiteren Rollen Dominik Weber, Justine Hirschfeld, Michael Schiller, Sinha Melina Gierke und viele andere zu sehen. Der Film ist bereits seit gstern 10.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.

Foto: (c) obs / ZDF / Arnim Thomaß