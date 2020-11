Iggy Azalea: Sexy Pics

So kann man sich auch an seinem Ex rächen. Auf „Instagram“ hat Rapperin Iggy Azalea jetzt richtig heiße Fotos von sich geteilt. Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen und bewundern ihren After-Baby-Body. Schließlich hat die 30-Jährige vor gerade einmal fünf Monaten ihren Sohn Onyx zur Welt gebracht. Doch es scheint, dass Iggy mit den sexy Fotos ein ganz bestimmtes Ziel hatte: ihren Ex Playboi Carti vermutlich.

Spielerisch gab sich die Rapperin zunächst verunsichert, ob ihre geteilte Bilderreihe überhaupt gut ankommt. Sie kommentierte auf Instagram: „Ich fühlte mich echt süß, aber kein einziger Schnappschuss ist richtig gut geworden!“ Dann scherzte Iggy: „Wenn man die Augen zusammenkneift und schnell durch alle drei Fotos wischt, sehe ich heiß aus!“

Iggy und Playboi führten seit 2018 eine On-Off-Beziehung. Ihre Krisen schienen zuletzt dank des gemeinsamen Babys überwunden. Doch vergangenen Monat schockte die Entertainerin ihre Fans, als sie erneut die Trennung vom Vater ihres Sohnes verkündete.

Foto: (c) PRN / PR Photos