Iggy Azalea zeigt ihre Mörderkurven

Rapperin Iggy Azalea zeigt sich so sexy wie eh und je. Kaum zu glauben, dass sie erst vor wenigen Monaten ein Baby bekommen hat. Auf ihren neuen „Instagram“-Fotos setzt die Blondine ihre heißen Kurven wieder äußerst gekonnt in Szene. Sie posiert in einem engen weißen Kleid und ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Ein User kommentierte: „Iggy, kannst du bitte aufhören, so schön zu sein?“ Ein weiterer schreibt: „Die schönste Frau der Welt“

Das Foto veröffentlichte die 30-Jährige kurz nachdem sie bei „Twitter“ bekannt gegeben hatte, dass sie extrem abgenommen habe.

Foto: (c) Sushi / PR Photos