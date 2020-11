Ina Müller: „55 ist gar nicht so schlimm“

Ina Müller hat am 20.11. ihr neues Album „55“ veröffentlicht. Der Name bezieht sich auf ihr Alter.

Im Interview mit dem „Focus“ verriet die Sängerin Sängerin und Moderatorin, was das für sie bedeutete. Sie sagte: „Ein bisschen durchatmen und sagen, ey komm, nicht schlecht. Du hast mit 55 nochmal ein tolles Album gemacht, du gehst bald nochmal auf Tour. Es geht darum, immer wieder die Energie aufzubringen. 55 ist gar nicht so schlimm. Aber es ist eben auch nicht mehr 35 – das muss man ganz klar sagen. Zu sagen, 50 ist das neue 30, hat noch nie funktioniert. Es sei denn, man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, sich selbst zu optimieren. Aber von dem Tellerrand bin ich schon runtergesprungen. Ich fühle mich wie 55 und wenn ich morgens aufstehe, sehe ich auch so aus.“

Ina Müller ist 2022 übrigens auf Tour.

