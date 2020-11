Ina Müller: „Kopf hoch, Arschbacken zusammenkneifen“

Ina Müller hat am 20.11. ihr neues Album „55“ rausgebracht. Mitten in er Corona-Krise.

Im Interview mit „Focus“ verriet die Sängerin, wie sie mit dem Lockdown umgeht. Sie sagte: „Kopf hoch, Arschbacken zusammenkneifen. Keiner hat Bock, aber es muss sein. Und ich finde, dass unsere Regierung das ganz gut erklärt hat, warum der Lockdown sinnvoll ist.“ Sie erklärte auch, dass sie gut verstehen kann, dass Musiker inzwischen für mehr Unterstützung demonstrieren gehen. Dazu sagte die 55-Jährige: „Ja, das kann ich gut nachvollziehen, da ich mit vielen Kulturschaffenden zu tun habe und bei denen auch nachhake, wie es aussieht mit den Zahlungen der Bundesregierung. Da ist bei vielen bis heute nichts angekommen.“ Auf die Frage, wie es ihr selbst damit geht, sagte sie: „Ich mache seit 25 Jahren diesen Job. Ich habe immer viel gearbeitet, deswegen trifft mich das nicht so hart.“

Die Tour Ina Müller & Band startet übrigens am 2. Januar 2022 in der Hamburger Elbphilharmonie und endet am 4. Dezember 2022 in Fulda.

Foto: (c) Sony Music