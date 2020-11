Ina Müller und die Zusammenarbeit mit Johannes Oerding

Ina Müller hat am 20.11. ihr neues Album „55“ veröffentlicht. Unterstützt wurde sie dabei von ihrem Partner Johannes Oerding. Wie die Zusammenarbeit aussieht, das verriet die Sängerin und Moderatorin im Interview mit dem „Focus“.

Sie sagte lachend: „Gut. Es läuft eigentlich sehr handwerklich ab. Die Texte schreibe ich ja nicht mit Johannes, aber wir vertonen sie dann zusammen. Wir diskutieren die ganze Zeit und schreiben den Song im Grunde zusammen am Küchentisch. Wenn wir dann eine Stelle gefunden haben, wie bei ‚Wohnung gucken‘, wo wir zu zweit den Refrain singen und uns angucken, dann kommen mir jedenfalls – ich möchte nicht behaupten, dass ich ihn hab weinen sehen – die Tränen. Weil es einfach so schön ist. Und genau das will ich auch von Musik.“

Ina Müller ist 2022 übrigens auf Tour.

