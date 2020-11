Influencerin Breanna Lockwood: Ihre Mutter bringt ihr Kind auf die Welt

US-Influencerin Breanne Lockwood ist Mutter geworden. Doch der Weg dahin war eher ungewöhnlich: Ihre eigene Mutter stellte sich nämlich als Leihmutter zur Verfügung und brachte somit quasi ihren eigenen Enkel auf die Welt. Da ihre 29-jährige Tochter unfruchtbar ist, war es für die 51-Jährige selbstverständlich, ihrer Tochter auf diese Art und Weise zu einem eigenen Kind zu verhelfen.

Auf „Instagram“ postete die frischgebackene Mutter ein Foto ihrer Tochter Briar Juliette, dazu schrieb sie: „Ich schwelge im Mamaglück.“ Weiter dankte sie ihrer Mutter mit den Worten: „Meine Mutter war während der schwierigen Geburt ein absoluter Rockstar. Die Opfer, die sie gebracht hat, um dieses kleine Stückchen Himmel in unsere Welt zu bringen, rauben mir den Atem.“ Weiter fuhr sie fort: „Das Gefühl, dass ich absolut alles für dieses Kind tun würde, was notwendig ist, durchströmt meinen Körper, wenn ich sie anschaue, und spiegelt wider, was meine Mutter für mich getan hat.“

Auf ihrer „Instagram“-Seite „ivf.surrogacy.diary“ hat die Influencerin bereits knapp 140.000 Abonnenten.

