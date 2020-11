Iris Berben warnt wegen Corona vor „Menschenfängern“

Iris Berben leidet unter der angespannten Corona-Lage. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte die 70-jährige Schauspielerin: „Mich belastet es extrem, in den täglichen Nachrichten zu sehen, wie die Führungen mancher Länder mit diesem Virus umgehen, was es mit unserer Gesellschaft und unserem Zusammenleben macht und die Welt spaltet. Es gibt gerade viele Gründe, um in Sorge zu sein.“

Wenig Verständnis zeigt die 70-Jährige für Menschen, die die Schutzmaßnahmen für überzogen halten und fuhr fort: „Ich bin jemand, der vertraut – sowohl unserer Politik als auch unseren Virologen und auch den Ärzten und allen anderen, die sich in verantwortlichen Positionen befinden. Deswegen halte ich es für wichtig, sie zu unterstützen, auch wenn ich weiß, wie extrem schwer es denjenigen fallen muss, die in dieser Situation durchs Raster fallen. Es ist aber äußerst gefährlich, wenn jetzt Menschenfänger ihre große Chance sehen, Verunsicherung, Angst und Unwissen für sich zu nutzen“.

Am Mittwoch (28.10.) hatte die Bundesregierung angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen beschlossen, in den kommenden vier Wochen mit einem sogenannten „Wellenbrecher-Lockdown“ das öffentliche Leben lahmzulegen.

Foto: (c) Florian Liedel / Deutsche Filmakademie e.V.