Jay-Z: Fan riskiert viel für ihn

Was tut man nicht alles, um sein Idol zu treffen? Jetzt wollte eine Frau aus Chicago unbedingt Jay-Z in Los Angeles treffen. Dafür musste die 23-jährige Yaazmina Payton aber erstmal quer durch das Land fliegen. Also versuchte sie ohne Ticket an Board eines Flugzeugs zu kommen. Bei ihrem Versuch wurde Payton allerdings erwischt und in Gewahrsam genommen. Trotzdem ist sie schon ganz schön weit gekommen.

Die Zeitung „Chicago Tribune“ berichtet: „Nach ihrer Verhaftung sagten die Behörden, Payton habe angeboten, ihnen zu zeigen, wie sie die Sicherheitsschranken umgangen habe.“ Yaazmina Payton wurde gegen eine Kaution von 500 US-Dollar freigelassen.

Yaazmina findet es bestimmt auch fantastisch, dass Jay-Z gemeinsame Sache mit Christina Aguilera macht.

