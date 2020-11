JC Stewart: Debüt-EP „When The Light Hits The Room“

Premiere bei JC Stewart: Der Musiker hat am Freitag (06.11.) seine Debüt-EP mit dem Titel „When The Light Hits The Room“ herausgebracht. Darauf befindet sich unter anderem der Track „Rest Of My Life“, berichtet „Warner Music“.

Stewart selbst meinte über sein Werk: „Ich schrieb ‚When The Light Hits The Room’ über das Erwachsenwerden und die Suche nach dem Endziel, bei dem alles einen Sinn ergeben würde. Mir wurde klar, dass dieser Schlusspunkt womöglich gar nicht existiert, doch ich lernte zu akzeptieren, dass es okay ist. Ich schrieb einen Großteil der EP während des Lockdowns in einem Hinterzimmer meines Elternhauses und hatte dann das große Glück, mit einem meiner Helden zu arbeiten, Tom Odell, um alles zusammenzufügen. Ich bin unglaublich stolz, mein erstes kleines Werk beisammen zu haben.“

Hier die Tracklist:

1. „Rest Of My Life“

2. „Valium“

3. „Friday Night“

4. „Hard To Believe“

Foto: (c) Warner Music